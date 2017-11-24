В Приморье четыре часа тушили полыхающий дом
В сильном пожаре погиб человек.
В сильном пожаре погиб человек.
Приморский край отметился серьёзным пожаром, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инцидент произошёл в селе неподалёку от Уссурийска.
Минувшим вечером в пригороде Уссурийска произошёл сильный пожар. В селе Воздвиженка по адресу Ленинская, 24 загорелся деревянный дом. Сообщение об инциденте поступило на пульт пожарной охраны в 17:45. Пожарные оказались на месте через пятнадцать минут. К этому времени практически всё здание было охвачено огнём. Пламя разыгралось не на шутку. На то, чтобы потушить полыхающую постройку, работниками МЧС потребовалось четыре часа. Полностью ликвидировать возгорание удалось только в 22:00.
Во время пожара погиб один человек. Внутри здания пожарные обнаружили труп мужчины, который они передали медикам. Его личность устанавливается. Судя по всему, пожар начался именно в его квартире. Как сообщают местные жители, в соседней квартире живёт семья с тремя детьми. Они успели вовремя покинуть здание и даже спасти часть вещей.
В настоящее время по факту происшествия идёт проверка. Специалисты выясняют причины возгорания.
Крупные пожары в Приморье — не редкость. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о серьёзном инциденте в Находке. На этой неделе там загорелся частный дом на улице Южная. Пламя охватило веранду, крышу и дверь здания, а также успело перекинуться на соседний дом. В здании находился пенсионер. Соседи помогли выбраться ему через окно. Только благодаря этому мужчина не пострадал. Ещё один инцидент произошёл в селе Липовцы.