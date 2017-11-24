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03:17 (мск), источник: РИА Новости

Отправившей заминированную посылку Обаме американке предъявили обвинения

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Жительнице Техаса предъявлены обвинения в отправлении заминированных посылок губернатору штата и бывшему президенту США Бараку Обаме, сообщает телеканал Click2Houston.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, 46-летнияя Джулия Пофф направила в офис Обамы содержащий взрывчатое вещество пакет в октябре 2016 года.

Следователям ФБР удалось доказать, что женщина являлась отправителем с помощью обнаруженного в посылке волоска, который, как было установлено, принадлежал кошке в доме Пофф.

Кроме президента еще одним адресатом стала служащая социальной службы в штате Мэриленд. Обе эти посылки были перехвачены при досмотре. Посылка, предназначенная губернатору Техаса Грегу Эбботту, дошла по назначению, но не взорвалась, когда ее открывали.

Отмечается, что все три посылки были начинены порошком, извлеченным из пиротехнических устройств.

Обвиняемая находится в тюрьме, начиная с прошлой недели, когда открылся процесс по ее делу.

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