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03:37 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Вяземского заперли двух подростков в багажнике за «проступок»

Пьяные мужчины заподозрили несовершеннолетних в краже.

Двое жителей Вяземского устроили самосуд над несовершеннолетними девушкой и парнем. Изрядно подвыпившие мужчины заподозрили подростков в краже и решили сначала допросить их, а затем наказать, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Обращаться в правоохранительные органы двое друзей-самоуправцев не стали — они попытались доказать вину «подозреваемых», избивая их и требуя признания в хищении чужого имущества. После этого злоумышленники поместили подростков в багажник легкового автомобиля.

Прокуратура Вяземского района рассмотрела обращение следователя и назначила судебный штраф по статьям «Незаконное лишение несовершеннолетних свободы, не связанное с похищением» и «Самоуправство».

Оба мужчины отдадут по 50 тысяч рублей за каждое преступление. Постановление суда в законную силу ещё не вступило.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице полицейские привлекли к административной ответственности водителя фирмы такси, который заставил умыться зелёнкой своих несовершеннолетних клиентов. У пассажиров не было возможности оплатить поездку, и тогда шофёр принудил их испачкать лицо, решив таким образом проучить «зайцев».

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