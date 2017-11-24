Жители Вяземского заперли двух подростков в багажнике за «проступок»
Пьяные мужчины заподозрили несовершеннолетних в краже.
Пьяные мужчины заподозрили несовершеннолетних в краже.
Двое жителей Вяземского устроили самосуд над несовершеннолетними девушкой и парнем. Изрядно подвыпившие мужчины заподозрили подростков в краже и решили сначала допросить их, а затем наказать, сообщает
Обращаться в правоохранительные органы двое
Прокуратура Вяземского района рассмотрела обращение следователя и назначила судебный штраф по статьям «Незаконное лишение несовершеннолетних свободы, не связанное с похищением» и «Самоуправство».
Оба мужчины отдадут по 50 тысяч рублей за каждое преступление. Постановление суда в законную силу ещё не вступило.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в дальневосточной столице полицейские привлекли к административной ответственности водителя фирмы такси, который заставил умыться зелёнкой своих несовершеннолетних клиентов. У пассажиров не было возможности оплатить поездку, и тогда шофёр принудил их испачкать лицо, решив таким образом проучить «зайцев».