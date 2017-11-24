Жители Вяземского заперли двух подростков в багажнике за «проступок»

Двое жителей Вяземского устроили самосуд над несовершеннолетними девушкой и парнем. Изрядно подвыпившие мужчины заподозрили подростков в краже и решили сначала допросить их, а затем наказать, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Обращаться в правоохранительные органы двое друзей-самоуправцев не стали — они попытались доказать вину «подозреваемых», избивая их и требуя признания в хищении чужого имущества. После этого злоумышленники поместили подростков в багажник легкового автомобиля.

Прокуратура Вяземского района рассмотрела обращение следователя и назначила судебный штраф по статьям «Незаконное лишение несовершеннолетних свободы, не связанное с похищением» и «Самоуправство».

Оба мужчины отдадут по 50 тысяч рублей за каждое преступление. Постановление суда в законную силу ещё не вступило.