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04:09 (мск), источник: Вести Приморье

Второй пошел! Под лед провалился автомобиль в районе Петровки

Жертвы подледной рыбалки уже есть, хотя и не среди людей. 23 ноября, по данным dps_vl, под лед провалился автомобиль в районе Петровки. А двумя днями ранее подобный случай произошел в районе поселка Посьет Хасанского района Приморья.

Второй пошел! Под лед провалился автомобиль в районе Петровки.

На водных объектах Приморья уже образовался лед, и местные рыбаки открыли сезон подледного лова. Около железнодорожной станции «Угольная» 23 ноября на лед за корюшкой вышли более 40 рыбаков. Спасатели отмечают, что лед достиг толщины около 7−10 сантиметров, но кое-где сквозь ледяную корку проступает вода, сообщает Vl.ru. Рыбаки с сожалением говорят, что клева практически нет.

А вот жертвы подледной рыбалки уже есть, хотя и не среди людей. 23 ноября, по данным dps_vl, под лед провалился автомобиль в районе Петровки. А двумя днями ранее подобный случай произошел в районе поселка Посьет Хасанского района Приморья.

Люди не пострадали. Хотя и человеческие жертвы не за горами, если рыбаки будут так легкомысленно относиться к предупреждениям спасателей об опасности выхода на лед.

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