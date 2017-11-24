Второй пошел! Под лед провалился автомобиль в районе Петровки.

На водных объектах Приморья уже образовался лед, и местные рыбаки открыли сезон подледного лова. Около железнодорожной станции «Угольная» 23 ноября на лед за корюшкой вышли более 40 рыбаков. Спасатели отмечают, что лед достиг толщины около 7−10 сантиметров, но кое-где сквозь ледяную корку проступает вода, сообщает Vl.ru. Рыбаки с сожалением говорят, что клева практически нет.

А вот жертвы подледной рыбалки уже есть, хотя и не среди людей. 23 ноября, по данным dps_vl, под лед провалился автомобиль в районе Петровки. А двумя днями ранее подобный случай произошел в районе поселка Посьет Хасанского района Приморья.