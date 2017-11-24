МАК изложил предварительную версию катастрофы Л-410 в Нелькане

Межгосударственный авиационный комитет исследовал данные из «чёрных ящиков» самолёта, потерпевшего крушение в Нелькане. По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с двигателем, и Л-410 начало кренить вправо.

Комиссия по расследованию провела копирование и расшифровку данных бортовых регистраторов. Полученную информацию сейчас анализируют специалисты Научно-технического центра МАК.

По предварительным результатам известно, что в процессе захода на посадку на высоте 150 метров на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правого двигателя. После этого произошло торможение самолёта и энергичный крен вправо: бортовой самописец зафиксировал угол больше 180 градусов. Затем Л-410 столкнулся с землёй. Попытки экипажа стабилизировать воздушное судно к успеху не привели. Левый двигатель работал в штатном режиме. Обе силовые установки в полёте не выключались.

Как сообщает пресс-служба МАК, сейчас на месте происшествия идёт подготовка к эвакуации воздушного судна, его фрагментов и двигателей для проведения необходимых исследований. К работе привлекли чешских специалистов, в том числе представителей производителя двигателей — компании GE Aviation Czech. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства катастрофы.