МАК изложил предварительную версию катастрофы Л-410 в Нелькане
По данным из «чёрных ящиков», самолёт завалился вправо
По данным из «чёрных ящиков», самолёт завалился вправо
Межгосударственный авиационный комитет исследовал данные из «чёрных ящиков» самолёта, потерпевшего крушение в Нелькане. По предварительным данным, у воздушного судна возникли проблемы с двигателем, и Л-410 начало кренить вправо.
Комиссия по расследованию провела копирование и расшифровку данных бортовых регистраторов. Полученную информацию сейчас анализируют специалисты
По предварительным результатам известно, что в процессе захода на посадку на высоте 150 метров на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правого двигателя. После этого произошло торможение самолёта и энергичный крен вправо: бортовой самописец зафиксировал угол больше 180 градусов. Затем Л-410 столкнулся с землёй. Попытки экипажа стабилизировать воздушное судно к успеху не привели. Левый двигатель работал в штатном режиме. Обе силовые установки в полёте не выключались.
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Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»,