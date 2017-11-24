Омич на автомобиле, уходя от погони, перевернулся на трамвайных путях
Информация о пострадавших уточняется.
Информация о пострадавших уточняется.
Серьезное ДТП произошло вчера, 23 ноября, около 23:00 в Ленинском округе Омска. Очевидцы в соцсетях сообщают, что водитель автомобиля неустановленной марки уходил от полицейской погони, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на трамвайных рельсах. Машина встала на крышу. Инцидент произошел около остановки «Кинотеатр «Октябрь».
По предварительным данным в автомобиле находилось несколько молодых людей. Информации о пострадавших нет. Добавим, что за секунду до столкновения автомобиль нарушителя едва не сбил девушку.