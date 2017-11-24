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04:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Оружейные бароны из Приморья окажутся на скамье подсудимых

Во время задержания у подозреваемых изъяли 29 наименований холодного и огнестрельного оружия, в частности ручные огнеметы.

Владивосток, 24 ноября, PrimaMedia.

Обвиняемые в незаконном обороте оружия и боеприпасов предстанут перед судом в Приморье. Задержания пяти злоумышленников и обследования по местам их проживания были проведены одновременно в Уссурийске, Новошахтинске, Хороле и Барабаше, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Всего сотрудники уголовного розыска изъяли 29 наименований холодного и огнестрельного оружия, патронов разного калибра, а также различные ударно-спусковые механизмы и другие составляющие огнестрельного оружия. Среди изъятого ручные огнеметы «Шмель», пистолеты «ТТ», «Perfecta», «Valtro» и револьвер, а также более 160 патронов разного калибра.

Следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Расследование завершено. Доказана причастность фигурантов уголовных дел к незаконному обороту оружия.

Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

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