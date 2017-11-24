СМИ: Россия направит на поиски подлодки один из самых больших самолетов

Судя по приведенным каналом характеристикам, речь идет об Ан-124 «Руслан», который способен поднимать до 150 тонн груза. Кроме того, Todo Noticias сообщает, что в Аргентину может быть отправлена и российская мини-субмарина.
Президент России Владимир Путин в среду предложил своему аргентинскому коллеге Маурисио Макри помощь в операции по поиску и спасению подлодки «Сан-Хуан». Лидеры двух стран договорились установить контакт между оборонными ведомствами для проведения спасательной операции. По информации МИД Аргентины, РФ стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу по поручению президента провел телефонный разговор с аргентинским коллегой, договорившись о направлении специалистов ВМФ России для помощи в поиске пропавшей в Атлантике подлодки. По результатам переговоров было принято решение направить специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ России для помощи в поиске субмарины.
Подводная лодка «Сан-Хуан» аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.