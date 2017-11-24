Два человека стали жертвами «лобовухи» в Индустриальном районе Хабаровска
Обоих потерпевших доставили на скорой в больницу.
Обоих потерпевших доставили на скорой в больницу.
Хабаровск, 24 ноября, AmurMedia.
Жертвами лобового столкновения стали оба участника
Так, в минувший четверг, 23 ноября, в 08.05 утра по местному времени горожанин за рулем Mitsubishi L200 в районе дома № 46 на улице Павла Морозова при перестроении с правого ряда в левый выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Toyota Crown.
В результате
31-летний водитель автомобиля Toyota Crown получил ушиб мягких тканей головы, а также ушиб мягких тканей и ссадину коленного сустава. Молодого человека с места аварии увезли во вторую краевую больницу.