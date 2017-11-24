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04:50 (мск), источник: AmurMedia.ru

Два человека стали жертвами «лобовухи» в Индустриальном районе Хабаровска

Обоих потерпевших доставили на скорой в больницу.

Хабаровск, 24 ноября, AmurMedia.

Жертвами лобового столкновения стали оба участника дорожно-транспортного происшествия на улице Павла Морозова в Хабаровске — водители автомобилей Toyota Crown и Mitsubishi L200. Обоих потерпевших с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения города, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

Так, в минувший четверг, 23 ноября, в 08.05 утра по местному времени горожанин за рулем Mitsubishi L200 в районе дома № 46 на улице Павла Морозова при перестроении с правого ряда в левый выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Toyota Crown.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили оба водителя. У мужчины за рулем пикапа врачи диагностировали ушиб и закрытую травму грудной клетки. Потерпевшего 1954 года рождения доставили в краевую клиническую больницу № 1.

31-летний водитель автомобиля Toyota Crown получил ушиб мягких тканей головы, а также ушиб мягких тканей и ссадину коленного сустава. Молодого человека с места аварии увезли во вторую краевую больницу.

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