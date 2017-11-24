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11:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Как влияют вредные примеси в атмосфере на здоровье красноярцев, выяснят специалисты

Совместное исследование будут проводить экологи, медики, сотрудники роспотребнадзора.

Источник: Комсомольская правда

Как влияют вредные примеси в атмосфере на здоровье красноярцев, это в ближайшее время должны выяснить специалисты. Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, накануне, 23 ноября, в краевом центре прошло совещание по вопросам экологии. В нем приняли участие общественники, активисты-экологи, представители министерства экологии, министерства здравоохранения Красноярского края.

Участники совещания обсудили текущую ситуацию с окружающей средой в краевом центре, а также предложения о том, как экологию города улучшить. В частности, специалисты должны выяснить, как те или иные вредные вещества в атмосфере влияют на здоровье красноярцев, и в связи с этим вести работу с предприятиями, выбрасывающими этим примеси в воздух.

Подводя итоги совещания, и.о. министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин отметил, что для улучшения экологической обстановки в городе, нужна комплексная работы всех ответственных ведомств и заинтересованных организаций.

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