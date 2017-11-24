Как влияют вредные примеси в атмосфере на здоровье красноярцев, выяснят специалисты

Как влияют вредные примеси в атмосфере на здоровье красноярцев, это в ближайшее время должны выяснить специалисты. Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, накануне, 23 ноября, в краевом центре прошло совещание по вопросам экологии. В нем приняли участие общественники, активисты-экологи, представители министерства экологии, министерства здравоохранения Красноярского края.

Участники совещания обсудили текущую ситуацию с окружающей средой в краевом центре, а также предложения о том, как экологию города улучшить. В частности, специалисты должны выяснить, как те или иные вредные вещества в атмосфере влияют на здоровье красноярцев, и в связи с этим вести работу с предприятиями, выбрасывающими этим примеси в воздух.