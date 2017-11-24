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05:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из-за проведения азартных игр в Братске возбуждено уголовное дело

В Братске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.

В Братске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр по адресу: ул. Рябикова, 32 «А». Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в ходе обысков в этом здании были изъяты 13 игровых столов с мониторами и системными блоками, 7 игровых автоматов, видеорегистратор, деньги и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность игрового клуба в Братске по адресу: ул. Зверева, 1. В ходе обыска там были изъяты 12 игровых автоматов, деньги в сумме более 3 тыс. рублей, ключи. По данному факту проводится доследственная проверка. О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления 8 (3952) 20−46−54. Все сообщения будут оперативно проверены.

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