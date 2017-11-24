Из-за проведения азартных игр в Братске возбуждено уголовное дело
В Братске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.
В Братске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр.
В Братске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации азартных игр по адресу: ул. Рябикова, 32 «А». Как сообщает
Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность игрового клуба в Братске по адресу: ул. Зверева, 1. В ходе обыска там были изъяты 12 игровых автоматов, деньги в сумме более 3 тыс. рублей, ключи. По данному факту проводится доследственная проверка. О функционировании игровых залов необходимо сообщать по телефону 02 или телефону доверия Следственного управления