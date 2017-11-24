Эксперты поручили проверить все двигатели Л-410 из-за катастрофы в Нелькане
Об этом стало известно из отчёта МАК по расследованию крушения.
Об этом стало известно из отчёта МАК по расследованию крушения.
После обновления данных о расследовании катастрофы Л-410 в селе Нелькан Хабаровского края специалисты порекомендовали проверить все двигатели на самолётах этого типа. Таковы данные отчёта МАК о том, что на сегодняшний день известно о происшествии, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Об этом стало известно после того, как эксперты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали записи с «чёрных ящиков», установленных в разбившемся Л-410. По этим данным, самолёт падал с высоты около 150 метров. Как писало агентство, возникла нештатная работа правого двигателя воздушного судна,
В отчёте эти данные уточняются: согласно документу, во время захода на посадку правый двигатель вошёл в
«Оперативные рекомендации: 1. Провести разовые проверки настройки
Как писало РИА «Восток-Медиа»,