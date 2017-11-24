Эксперты поручили проверить все двигатели Л-410 из-за катастрофы в Нелькане

После обновления данных о расследовании катастрофы Л-410 в селе Нелькан Хабаровского края специалисты порекомендовали проверить все двигатели на самолётах этого типа. Таковы данные отчёта МАК о том, что на сегодняшний день известно о происшествии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Об этом стало известно после того, как эксперты Межгосударственного авиационного комитета расшифровали записи с «чёрных ящиков», установленных в разбившемся Л-410. По этим данным, самолёт падал с высоты около 150 метров. Как писало агентство, возникла нештатная работа правого двигателя воздушного судна, из-за чего его начало сильно кренить вправо, а затем произошло столкновение с землёй.

В отчёте эти данные уточняются: согласно документу, во время захода на посадку правый двигатель вошёл в бета-режим, то есть начал реверсивное движение, используемое обычно уже при торможении на земле. Оба двигателя ни разу не ремонтировались и были исправны. МАК рекомендовал проверить настройки бета-режима на таких двигателях, а экипажам, которые управляют самолётами этого типа — изучить действия при реверсе.

«Оперативные рекомендации: 1. Провести разовые проверки настройки бета-режима и системы управления воздушным винтом на двигателях GE H80−200. 2. С лётными экипажами, эксплуатирующими самолёт Л-410, повторно изучить разделы РЛЭ (руководство по лётной эксплуатации — прим. ред.) воздушного судна «Воздушный винт и управления» и «Действия при отказе двигателя в полёте», — говорится в официальном документе.