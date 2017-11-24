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07:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина получил серьезные травмы в ДТП в Заельцовском районе Новосибирска

Накануне, 23 ноября, вечером седан столкнулся с внедорожником.

Водитель «Рено Логан» попал в больницу после столкновения с джипом. Авария случилась накануне, 23 ноября. Машины двигались навстречу друг другу по улице Анжерская в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

— В 21:05 у дома 52 по улице Анжерская 51-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигавшийся со стороны улицы Рентгенская в сторону улицы Уссурийская столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд Круизер», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» с переломом черепа и множественными кровотечениями доставлен в больницу, — рассказали в ГИБДД.

Авария произошла в частном секторе на неосвещенной улице. Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего и виновного в аварии. Проводится расследование. По данным ГИБДД по Новосибирской области, 23 ноября, в регионе произошло 11 аварий. Травмы получили 13 человек, среди них 1 ребенок.

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