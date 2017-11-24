Фура Renault Magnum перевернулась и загорелась на трассе под Иркутском

Утром 24 ноября под Иркутском произошла авария с грузовой фурой Renault Magnum. Машина, на которой перевозили пиломатериалы, перевернулась во время движения на 52 километре трассы неподалеку от села Моты в Шелеховском районе. К счастью, водителю грузовика удалось спастись — он успел выбраться из фуры до того, как она загорелась. Мужчина не пострадал.