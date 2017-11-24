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12:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Фура Renault Magnum перевернулась и загорелась на трассе под Иркутском

Водитель успел выбраться из машины.

Утром 24 ноября под Иркутском произошла авария с грузовой фурой Renault Magnum. Машина, на которой перевозили пиломатериалы, перевернулась во время движения на 52 километре трассы неподалеку от села Моты в Шелеховском районе. К счастью, водителю грузовика удалось спастись — он успел выбраться из фуры до того, как она загорелась. Мужчина не пострадал.

— На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Там регулируют движение и обеспечивают безопасный проезд для других автомашин.

Точная причина аварии пока не установлена.

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