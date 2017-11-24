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06:30 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону в частном доме сгорели три человека

Во время пожара на хуторе Нижнемитякин Ростовской области погибли три человека. Их личности сейчас устанавливаются.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе областного управления МЧС, возгорание произошло вечером 23 ноября. К прибытию пожарных огнем было охвачено около 80 квадратных метров частного дома на улице Правобережной.

После тушения на месте пожара обнаружены тела трех погибших, которые сильно обгорели.

Причину пожара предстоит установить дознавателям государственного пожарного надзора и экспертам испытательной пожарной лаборатории.

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