На Дону в частном доме сгорели три человека
Во время пожара на хуторе Нижнемитякин Ростовской области погибли три человека. Их личности сейчас устанавливаются.
Во время пожара на хуторе Нижнемитякин Ростовской области погибли три человека. Их личности сейчас устанавливаются.
Как сообщили «РГ» в
После тушения на месте пожара обнаружены тела трех погибших, которые сильно обгорели.
Причину пожара предстоит установить дознавателям государственного пожарного надзора и экспертам испытательной пожарной лаборатории.