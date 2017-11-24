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06:35 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске двое мужчин избили 88-летнюю пенсионерку

ХАБАРОВСК, 24 ноя — РИА Новости. Хабаровские полицейские в течение нескольких часов установили и задержали двух мужчин, которые подозреваются в ночном ограблении 88-летней женщины — ее избили и отобрали 55 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 24 ноя — РИА Новости. Хабаровские полицейские в течение нескольких часов установили и задержали двух мужчин, которые подозреваются в ночном ограблении 88-летней женщины — ее избили и отобрали 55 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным полиции, около четырех часов утра в пятницу подозреваемые выставили оконную раму и проникли в дом одинокой 88-летней женщины, которая проживает в Кировском районе Хабаровска. Как отмечают правоохранители, злоумышленники избили пенсионерку и потребовали отдать деньги. Женщина попыталась оказать сопротивление, но подозреваемые связали ей руки и заклеили рот скотчем, после чего похитили 55 тысяч рублей.

«Сотрудники УМВД России по городу Хабаровску в течение нескольких часов задержали двоих местных жителей, подозреваемых в нападении на хабаровчанку. При личном досмотре у них изъяли все похищенные деньги. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из подозреваемых — 19-летний молодой человек — ранее проживал у потерпевшей, поэтому хорошо ориентировался в доме и знал, что она живет одна. Оба подозреваемых ранее не судимы, за совершение этого преступления им грозит до семи лет лишения свободы.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«Пострадавшую женщину осмотрели врачи, у нее диагностировали множественные ушибы лица и тела. Ей оказана помощь, жизни пенсионерки ничего не угрожает», — уточняет УМВД.

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