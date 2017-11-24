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07:06 (мск), источник: VN.ru

Убийца убежал от детектора лжи и спрятался под кустом в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли убийство 13-летней давности. Все это время дело считалось «висяком». Но недавно появилась информация, что к преступлению может быть причастен сын убитого. Мужчину вызвали для общения с детектором лжи.

Девятого августа 2004 года в полицию обратилась жительница Первомайского района Новосибирска с заявлением о безвестном исчезновении ее супруга 1956 года рождения. Найти мужчину не представилось возможным, и в том же году было возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».

«Летом нашими сотрудниками была получена информация о том, что к преступлению может быть причастен сын потерпевшего, — рассказал VN.ru представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — 39-летний мужчина был вызван для проведения опроса с использованием полиграфа, но к назначенному времени не явился — скрылся. Его нашли в дачном обществе у своих родственников. При виде полицейских подозреваемый побежал в лес и спрятался под кустом. Там его и нашли».

Мужчину доставили в отдел полиции, где сотрудниками полиции совместно со следователями было установлено, что в августе 2004 года между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого он задушил отца, после чего закопал его тело в лесу.

«Примечательно, что убийца, понимая, что не сможет пройти детектор лжи, уговорил своего родственника признаться в преступлении. Однако тот постоянно путался в показаниях и не смог указать точное место захоронения мужчины», — добавили в СУ СКР.

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