Убийца убежал от детектора лжи и спрятался под кустом в Новосибирске

Девятого августа 2004 года в полицию обратилась жительница Первомайского района Новосибирска с заявлением о безвестном исчезновении ее супруга 1956 года рождения. Найти мужчину не представилось возможным, и в том же году было возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство».

«Летом нашими сотрудниками была получена информация о том, что к преступлению может быть причастен сын потерпевшего, — рассказал VN.ru представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — 39-летний мужчина был вызван для проведения опроса с использованием полиграфа, но к назначенному времени не явился — скрылся. Его нашли в дачном обществе у своих родственников. При виде полицейских подозреваемый побежал в лес и спрятался под кустом. Там его и нашли».

Мужчину доставили в отдел полиции, где сотрудниками полиции совместно со следователями было установлено, что в августе 2004 года между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого он задушил отца, после чего закопал его тело в лесу.