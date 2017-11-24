Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Госдеп прокомментировал фото с обнимающимися Путиным и Асадом
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Жена Джигарханяна: Он никому сейчас не нужен
Друг о Хворостовском: Смог проститься с родителями
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
8День благодарения
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
06:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске взорвался «Лексус»

Иномарка почти полностью выгорела.

Инцидент произошел в Советском округе в районе Дворца культуры имени Малунцева. Около 19.00 там взорвался припаркованный в одном из дворов «Лексус». Автор видео, выложивший запись в паблик «ЧП Омск», предположил, что виной происшествия стал обогреватель.

Сам владелец выбежал на улицу и пытался потушить полыхавшую иномарку из огнетушителя. Но самостоятельно справиться с проблемой не смог. Соседи рисковать жизнь ради чужого имущества благоразумно не стали.

Вскоре на помощь пришли пожарные, которые за несколько минут потушили огонь. Но дорогостоящая машина к тому времени выгорела почти полностью. Восстановлению она, скорее всего, не подлежит.

По словам очевидцев, хозяин авто предположил, что происшедшее — следствие не несчастного случая, а поджога.

В обстоятельствах и причинах инцидента теперь придется разбираться стражам порядка.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Жена Андрея Аршавина отменила развод и улетела с ним на Мальдивы
5 неожиданных возможностей iOS 11 и iPhone X
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
СМИ узнали детали показаний Сечина по делу Улюкаева
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь