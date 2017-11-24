В Омске взорвался «Лексус»

Инцидент произошел в Советском округе в районе Дворца культуры имени Малунцева. Около 19.00 там взорвался припаркованный в одном из дворов «Лексус». Автор видео, выложивший запись в паблик «ЧП Омск», предположил, что виной происшествия стал обогреватель.

Сам владелец выбежал на улицу и пытался потушить полыхавшую иномарку из огнетушителя. Но самостоятельно справиться с проблемой не смог. Соседи рисковать жизнь ради чужого имущества благоразумно не стали.

Вскоре на помощь пришли пожарные, которые за несколько минут потушили огонь. Но дорогостоящая машина к тому времени выгорела почти полностью. Восстановлению она, скорее всего, не подлежит.

По словам очевидцев, хозяин авто предположил, что происшедшее — следствие не несчастного случая, а поджога.