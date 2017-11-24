В Приморье нашли авиабомбу
В Хорольском районе Приморья, неподалеку от села Лучки, местный житель нашел в поле предмет, похожий на бомбу. Прибывшие на место правоохранители подтвердили: находка действительно является авиабомбой.
В Хорольском районе Приморья, неподалеку от села Лучки, местный житель нашел в поле предмет, похожий на бомбу. Прибывшие на место правоохранители подтвердили: находка действительно является авиабомбой.
Опасное место полицейские огородили и выставили круглосуточный наряд. В ближайшее время ожидается прибытие группы разминирования Амурского спасательного центра МЧС России.
— Уничтожение опасной находки будет проводиться при помощи накладного тротилового заряда, который вызовет детонацию боеприпаса, — рассказали «РГ» в
При этом в ведомстве заметили, что подобную работу взрывотехникам приходится выполнять довольно часто. К примеру, в октябре они обезвредили авиационный снаряд в Уссурийском районе Приморья. А в Приамурье в мае этого года уничтожили сразу одиннадцать авиабомб.