В Приморье нашли авиабомбу

При этом в ведомстве заметили, что подобную работу взрывотехникам приходится выполнять довольно часто. К примеру, в октябре они обезвредили авиационный снаряд в Уссурийском районе Приморья. А в Приамурье в мае этого года уничтожили сразу одиннадцать авиабомб.