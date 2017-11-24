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06:58 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье нашли авиабомбу

В Хорольском районе Приморья, неподалеку от села Лучки, местный житель нашел в поле предмет, похожий на бомбу. Прибывшие на место правоохранители подтвердили: находка действительно является авиабомбой.

Опасное место полицейские огородили и выставили круглосуточный наряд. В ближайшее время ожидается прибытие группы разминирования Амурского спасательного центра МЧС России.

— Уничтожение опасной находки будет проводиться при помощи накладного тротилового заряда, который вызовет детонацию боеприпаса, — рассказали «РГ» в пресс-службе центра.

При этом в ведомстве заметили, что подобную работу взрывотехникам приходится выполнять довольно часто. К примеру, в октябре они обезвредили авиационный снаряд в Уссурийском районе Приморья. А в Приамурье в мае этого года уничтожили сразу одиннадцать авиабомб.

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