«Липовая» прививка от кори заинтересовала следователей Екатеринбурга
Проверят родителей школьника и врачей.
Проверят родителей школьника и врачей.
Следователи
«Мы намерены тщательно проверить как доводы медицинских работников о том, что отметки о прививках против кори в сертификате сына жительницы Екатеринбурга, представленном в гимназию, где обучается школьник, были сфальсифицированы, так и доводы самой екатеринбурженки, которая утверждает, что действия врачей, проверявших наличие кори у подростка, могли повлечь определенные негативные последствия для ее несовершеннолетнего ребёнка, ученика гимназии», — рассказали «Уралинформбюро» в
По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.
Стоит напомнить, что 22 ноября горздрав сообщил о том, что у 9-летнего мальчика обнаружили корь. Ребенок подхватил инфекцию от соседки по подъезду, которая «привезла» корь из Украины. Между тем, по данным школьной медкарты, ученик ранее был дважды привит от инфекции и потому во время вспышки заболевания от вакцинации его отстранили. Подложность внесенных о прививки данных обнаружилась в ходе служебной проверки, уточнили в ведомстве.