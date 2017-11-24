«Липовая» прививка от кори заинтересовала следователей Екатеринбурга

Следователи Верх-Исетского района Екатеринбурга вмешались в конфликтную ситуацию вокруг «липовой» прививки от кори. В ходе доследственной проверки им предстоит изучить доводы врачей, которые уверяют, что сертификат о прививках подложный, и родителей школьника, который слег с корью.

«Мы намерены тщательно проверить как доводы медицинских работников о том, что отметки о прививках против кори в сертификате сына жительницы Екатеринбурга, представленном в гимназию, где обучается школьник, были сфальсифицированы, так и доводы самой екатеринбурженки, которая утверждает, что действия врачей, проверявших наличие кори у подростка, могли повлечь определенные негативные последствия для ее несовершеннолетнего ребёнка, ученика гимназии», — рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского СУ СКР.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.