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06:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Коркино спустил на коллекторов своего алабая

Мужчина считает, что ничего не должен микрофинансовой организации.

Еще в 2009 году житель Коркино взял в займы в конторе микрозаймов определенную сумму денег на жизнь. Затем еще два месяца продлевал договор. Вскоре расплатился с организацией и стал жить спокойно. Однако, кредиторы через несколько лет нашли заемщика и выставили ему крупный счет.

Коркинец не стал брать на себя несуществующие обязательтва и перестал отвечать на звонки кредиторов. Однако они сами пришли к нему домой, требуя мифический долг. Стали угрожать мужчине. А у того во дворе сидел на цепи добрый пес — алабай. Как только коллекторы сунулись во двор, хозяин спустил собаку, защищая свою территорию.

Пришлось ретироваться вымогателю и бежать с позором. Больше сотрудники микрофинансовой компании не звонят и не приходят к жителю шахтерского городка. Бывший клиент микрофинансовой организации рассказал об инциденте в полиции.

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