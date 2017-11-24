Житель Коркино спустил на коллекторов своего алабая

Еще в 2009 году житель Коркино взял в займы в конторе микрозаймов определенную сумму денег на жизнь. Затем еще два месяца продлевал договор. Вскоре расплатился с организацией и стал жить спокойно. Однако, кредиторы через несколько лет нашли заемщика и выставили ему крупный счет.

Коркинец не стал брать на себя несуществующие обязательтва и перестал отвечать на звонки кредиторов. Однако они сами пришли к нему домой, требуя мифический долг. Стали угрожать мужчине. А у того во дворе сидел на цепи добрый пес — алабай. Как только коллекторы сунулись во двор, хозяин спустил собаку, защищая свою территорию.