В Японском море ждёт помощи аварийное судно с праворульными автомобилями

Теплоход «Иман» терпит бедствие в Японском море примерно в двухстах морских милях от Владивостока. Об этом сообщает РИА «Владивосток-Медиа».

Как уточнил руководитель ФГУ «Морской спасатательно-координационный центр» Николай Пирожков, сообщение о пожаре на борту судна поступило 24 ноября в шестом часу утра. В это время судно под флагом Того, на борту которого 21 человек (все — граждане России) находилось на пути во Владивосток из японского порта Тояма с грузом автотехники.

«Пожар возник в машинном отделении. После чего экипаж загерметизировал машинное отделение, и с помощью углекислотной системы пожаротушения потушил возгорание. Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время судно находится в дрейфе без хода. К нему на помощь из Владивостока направлен спасательный буксир “Нефтегаз-55” приморского филиала Морской спасательной службы Росморечфлота. Ориентировочно, спасатели прибудут к “Иману” завтра» — уточнил Пирожков.