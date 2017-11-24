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07:16 (мск), источник: Восток Медиа

В Японском море ждёт помощи аварийное судно с праворульными автомобилями

После пожара сухогруз потерял ход и находится в дрейфе.

Теплоход «Иман» терпит бедствие в Японском море примерно в двухстах морских милях от Владивостока. Об этом сообщает РИА «Владивосток-Медиа».

Как уточнил руководитель ФГУ «Морской спасатательно-координационный центр» Николай Пирожков, сообщение о пожаре на борту судна поступило 24 ноября в шестом часу утра. В это время судно под флагом Того, на борту которого 21 человек (все — граждане России) находилось на пути во Владивосток из японского порта Тояма с грузом автотехники.

«Пожар возник в машинном отделении. После чего экипаж загерметизировал машинное отделение, и с помощью углекислотной системы пожаротушения потушил возгорание. Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время судно находится в дрейфе без хода. К нему на помощь из Владивостока направлен спасательный буксир “Нефтегаз-55” приморского филиала Морской спасательной службы Росморечфлота. Ориентировочно, спасатели прибудут к “Иману” завтра» — уточнил Пирожков.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне, 23 ноября в порту Ливадия загорелось рыболовное судно. Пожар был оперативно потушен.

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