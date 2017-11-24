В Японском море ждёт помощи аварийное судно с праворульными автомобилями
После пожара сухогруз потерял ход и находится в дрейфе.
После пожара сухогруз потерял ход и находится в дрейфе.
Теплоход «Иман» терпит бедствие в Японском море примерно в двухстах морских милях от Владивостока. Об этом сообщает РИА «Владивосток-Медиа».
Как уточнил руководитель ФГУ «Морской
«Пожар возник в машинном отделении. После чего экипаж загерметизировал машинное отделение, и с помощью углекислотной системы пожаротушения потушил возгорание. Пострадавших в результате пожара нет. В настоящее время судно находится в дрейфе без хода. К нему на помощь из Владивостока направлен спасательный буксир “Нефтегаз-55” приморского филиала Морской спасательной службы Росморечфлота. Ориентировочно, спасатели прибудут к “Иману” завтра» — уточнил Пирожков.
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», накануне, 23 ноября в порту Ливадия загорелось рыболовное судно. Пожар был оперативно потушен.