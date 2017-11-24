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07:19 (мск), источник: Newslab.ru

В Уфе снова ищут дезертира-контрактника из Красноярского края

В феврале молодого человека объявили в розыск, в его отношении возбудили уголовное дело за самовольное оставление части.

В столице Башкирии снова ищут солдата, сбежавшего из Алкинской войсковой части. Информацию об этом опубликовало издание Ufa1.ru.

По словам журналистов, 23-летнего Дмитрия Черныховского, который приехал в Уфу из Красноярского края, ищут друзья. Мужчину последний раз видели 8 ноября, после чего он перестал выходить на связь. Всех, кто видел молодого человека или знает о его местонахождении, просят сразу обращаться в полицию.

Дмитрия Черныховского ищут не первый раз. В июле прошлого года молодой человек исчез из воинской части в пос. Алкино-2, где он служил по контракту. Родители парня утверждали, что ни о каких неприятностях сын не сообщал и должен был приехать в отпуск домой. После того, как он пропал, они предположили, что солдат мог стать жертвой преступления. В части заявляли, что 22 июля контрактник уволился.

В феврале 2017 года стало известно, что молодой человек объявлен в розыск, в его отношении возбудили уголовное дело по статье 337 УК РФ за самовольное оставление части. Военные следователи установили, что он мог уехать в Самару.

В июне издание «Башинформ» сообщало, что дезертира нашли — он работал и проживал на автомойке. Парня доставили в военную комендатуру, но теперь он снова пропал.

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