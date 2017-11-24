В Черемховском районе полицейские обнаружили нелегальных лесорубов

Место незаконной заготовки древесины в районе Малобельского лесничества Черемховского района обнаружили полицейские. Как сообщает 24 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранители обнаружили там и изъяли древесину, тяжелую лесозаготовительную технику и бензопилу. Изъятое передано на ответственное хранение. По предварительным оценкам в результате противоправных действий лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму около 450 тыс. рублей.

С места заготовки древесины в отдел полиции доставили 10 человек, одним из которых является предполагаемый организатор незаконной деятельности — 27-летний местный житель.