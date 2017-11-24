В Черемховском районе полицейские обнаружили нелегальных лесорубов
В Черемховском районе полицейские задержали нелегальных лесозаготовителей.
В Черемховском районе полицейские задержали нелегальных лесозаготовителей.
Место незаконной заготовки древесины в районе Малобельского лесничества Черемховского района обнаружили полицейские. Как сообщает 24 ноября 2017 года
С места заготовки древесины в отдел полиции доставили 10 человек, одним из которых является предполагаемый организатор незаконной деятельности — 27-летний местный житель.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений». Установлено, что изъятая древесина заготовлена с целью дальнейшего сбыта. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.