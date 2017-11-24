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07:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Черемховском районе полицейские обнаружили нелегальных лесорубов

В Черемховском районе полицейские задержали нелегальных лесозаготовителей.

Место незаконной заготовки древесины в районе Малобельского лесничества Черемховского района обнаружили полицейские. Как сообщает 24 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранители обнаружили там и изъяли древесину, тяжелую лесозаготовительную технику и бензопилу. Изъятое передано на ответственное хранение. По предварительным оценкам в результате противоправных действий лесному фонду причинен материальный ущерб на сумму около 450 тыс. рублей.

С места заготовки древесины в отдел полиции доставили 10 человек, одним из которых является предполагаемый организатор незаконной деятельности — 27-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «незаконная рубка лесных насаждений». Установлено, что изъятая древесина заготовлена с целью дальнейшего сбыта. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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