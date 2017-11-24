Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
За критику действующей власти россиянину грозит 5 лет тюрьмы
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
«Гнусная провокация»: глава Чехии о сюжете телеканала «Звезда»
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
Кем оказалась жительница Воронежа, выигравшая 506 млн рублей
«Узнав, что я из Москвы, продавец меня обнял»
В Луганске прогремел мощный взрыв: подробности от очевидцев – СМИ
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Валерия пришла в театр в ярко-красных брюках с лампасами
50-летняя Мария Шукшина выглядит ровесницей своей дочери
МВД Украины заявило о побеге лидера ЛНР в РФ и его причинах
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
8Внутри Монголии
07:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Первоуральске мигрант украл из грузовика двигатель за 44 миллиона

Пока водитель спал.

В Первоуральске осудили гражданина Узбекистана, который в октябре 2016 года украл из грузовика фрагмент газотурбинного двигателя стоимостью более 44,1 миллиона рублей.

28 октября 2016 года водитель грузовика перевозчика Iveco Daily остановился для ночлега в районе 326-го километра дороги Пермь — Екатеринбург.

Суд установил, что в ту ночь иностранец, порезав тент кузова, вытащил из машины первую попавшуюся ему коробку. В ней находился блок топливо-масляного теплообменника, изготовленный на заказ в Израиле.

Продать похищенное виновный не смог и выбросил на одной из мусорных площадок на окраине Екатеринбурга, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее иностранец уже провел в тюрьме 5 лет и 1 месяц за совершение разбойного нападения и хищения паспорта. Теперь Первоуральский городской суд отправил его в колонию строгого режима на 5 лет.

Стоит отметить, что вернуть похищенный груз потерпевшим не удалось, но дорогое оборудование было застраховано.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
За второй не приходить: нетрезвым россиянам ограничат продажу спиртного
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Российским лыжникам разрешили выступать в Кубке мира
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь