В Первоуральске мигрант украл из грузовика двигатель за 44 миллиона

В Первоуральске осудили гражданина Узбекистана, который в октябре 2016 года украл из грузовика фрагмент газотурбинного двигателя стоимостью более 44,1 миллиона рублей.

28 октября 2016 года водитель грузовика перевозчика Iveco Daily остановился для ночлега в районе 326-го километра дороги Пермь — Екатеринбург.

Суд установил, что в ту ночь иностранец, порезав тент кузова, вытащил из машины первую попавшуюся ему коробку. В ней находился блок топливо-масляного теплообменника, изготовленный на заказ в Израиле.

Продать похищенное виновный не смог и выбросил на одной из мусорных площадок на окраине Екатеринбурга, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее иностранец уже провел в тюрьме 5 лет и 1 месяц за совершение разбойного нападения и хищения паспорта. Теперь Первоуральский городской суд отправил его в колонию строгого режима на 5 лет.