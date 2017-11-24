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07:54 (мск), источник: Apiural.ru

В Серове вынесен приговор банде налетчиков

Члены организованной преступной группы ограбили банк и два ювелирных магазина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Члены организованной преступной группы, ограбившие банк и два ювелирных магазина, осуждены в Серове. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.

«Серовский районный суд Свердловской области, рассмотрев материалы следственных органов полиции, вынес приговор пяти фигурантам громкого уголовного дела, на счету которых серия налетов в 2014—2016 годах на ювелирные магазины и коммерческий банк. Суд признал их виновными и приговорил каждого к лишению свободы на срок от 8 до 14 лет», — сообщил полковник Горелых.

По его данным, органы внутренних дел обезвредили злоумышленников непосредственно в момент совершения очередного налета 25 июля 2016 года на точку по продаже драгоценностей в Серове на улице Ленина. Любители чужого добра были одеты в камуфляжные костюмы, черные маски, перчатки.

«Что характерно, последний налет совершался на магазин, по соседству с которым пять месяцев назад, в феврале 2016 года, они обчистили аналогичное торговое предприятие. Добычей гангстеров в обоих случаях стали предметы украшения на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. Среди задержанных нет ни одного, кто бы ранее не нарушал закон. Большинство членов группы познакомились во время отбывания наказания в ИК № 58 Ивделя. Троих подельников 1974, 1976 и 1962 годов рождения жителей Екатеринбурга, Серова и поселка Арти полиция арестовала сразу, четвертого 1977 года рождения также жителя Серова оперуполномоченные нашли в Кушве, а пятого 1968 года рождения взяли чуть позже в Екатеринбурге. В состав этой ОПГ входили и те, кто в 2014 году в Екатеринбурге на улице Белинского совершил налет на коммерческий банк, откуда была похищена крупная сумма долларов и евро», — рассказал полковник Горелых.

Один из злоумышленников после хищения драгоценностей из ювелирного магазина решил сделать себе подарок на пенсию, положив часть ворованных средств под проценты в банк, за что в отношении него было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 171.1 УК Российской Федерации — легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. А его подельники «отделались» статьями 161 и 162 УК Российской Федерации — грабеж и разбой.

Награбленное члены группы тратили по своему усмотрению. Кто-то приобрел себе иномарку, кто-то погасил долги, а кто-то, не задумываясь, тратил дармовые деньги на ставки в букмекерских конторах.

Трое из осужденных будут отбывать наказание в колониях особого режима, еще двое в колонии строгого режима. Двоим фигурантам, получившим 13 и 14 лет, назначено дополнительное наказание в виде штрафа по 1 миллиону рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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