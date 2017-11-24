В Челябинске пенсионера придавило гаражной плитой
Мужчина разбирал гараж и на него обрушились строительные конструкции.
Мужчина разбирал гараж и на него обрушились строительные конструкции.
65-летнего мужчину придавило железобетонной плитой в гараже, сообщают в
ЧП произошло в Советском районе по улице Парк «Б». Пенсионер разбирал гараж и на него обрушилась строительная конструкция, от полученных травм он скончался на месте.
«Спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента тело мужчины и передали сотрудникам полиции», — рассказывают в ведомстве.
Напомним, недавно в Коркино 30-летний мужчина в своем гараже отравился угарным газом.