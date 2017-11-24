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07:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске пенсионера придавило гаражной плитой

Мужчина разбирал гараж и на него обрушились строительные конструкции.

65-летнего мужчину придавило железобетонной плитой в гараже, сообщают в пресс-центре Челябинской городской службы спасения.

ЧП произошло в Советском районе по улице Парк «Б». Пенсионер разбирал гараж и на него обрушилась строительная конструкция, от полученных травм он скончался на месте.

«Спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента тело мужчины и передали сотрудникам полиции», — рассказывают в ведомстве.

Напомним, недавно в Коркино 30-летний мужчина в своем гараже отравился угарным газом.

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