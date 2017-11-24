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08:24 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье объявился последователь Кисы Воробьянинова

Вор-домушник похитил из квартиры мебель.

В Пермском крае объявился последователь Кисы Воробьянинова. Напомним, предводитель дворянства воровал из квартир стулья. Впрочем, у него были для этого основания — знаменитый гарнитур работы мастера Гамбса в свое время принадлежал ему.

А у 54-летнего жителя поселка Керчевский Чердынского района таких оснований не было. Тем не менее он спилил замок на двери, ведущей в квартиру односельчанина, проник внутрь и похитил мебель, а также другие вещи.

Обворованный обратился в полицию. Следственно-оперативная группа по подозрению в совершении преступления задержала ранее судимого гражданина.

— Похищенное было у него изъято и возвращено владельцу, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Пермскому краю. — По факту кражи было возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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