В Прикамье объявился последователь Кисы Воробьянинова

В Пермском крае объявился последователь Кисы Воробьянинова. Напомним, предводитель дворянства воровал из квартир стулья. Впрочем, у него были для этого основания — знаменитый гарнитур работы мастера Гамбса в свое время принадлежал ему.

А у 54-летнего жителя поселка Керчевский Чердынского района таких оснований не было. Тем не менее он спилил замок на двери, ведущей в квартиру односельчанина, проник внутрь и похитил мебель, а также другие вещи.

Обворованный обратился в полицию. Следственно-оперативная группа по подозрению в совершении преступления задержала ранее судимого гражданина.