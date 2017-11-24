В Омске во дворе жилого дома провалился в канализационный колодец 8-летний школьник

Вчера, в четвертом часу дня, восьмилетний учащийся школы № 151 вместе с друзьями гулял во дворе дома № 31 на проспекте Комарова. В углу двора ребятишки увидели канализационный колодец.

Как стало известно Om1.ru, колодец был прикрыт не чугунной крышкой, а карбоновой (легкий, композитный материал — прим. ред.). Такие люки делают во избежание воровства металлов. Второклассник начал прыгать на этой крышке, друзья стояли вокруг, веселились. В итоге легкая крышка от прыжков сдвинулась и на глазах друзей мальчик полетел в колодец.

Глубина колодца чуть больше метра. К счастью, воды там в момент падения не было, однако по дну колодца проложены трубы. В итоге ребенок сильно ударился головой.