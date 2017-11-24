В Омске во дворе жилого дома провалился в канализационный колодец 8-летний школьник
С серьезными травмами головы ребенок доставлен в больницу. Вместе с друзьями он прыгал на пластиковой крышке люка.
С серьезными травмами головы ребенок доставлен в больницу. Вместе с друзьями он прыгал на пластиковой крышке люка.
Вчера, в четвертом часу дня, восьмилетний учащийся школы № 151 вместе с друзьями гулял во дворе дома № 31 на проспекте Комарова. В углу двора ребятишки увидели канализационный колодец.
Как стало известно Om1.ru, колодец был прикрыт не чугунной крышкой, а карбоновой (легкий, композитный материал — прим. ред.). Такие люки делают во избежание воровства металлов. Второклассник начал прыгать на этой крышке, друзья стояли вокруг, веселились. В итоге легкая крышка от прыжков сдвинулась и на глазах друзей мальчик полетел в колодец.
Глубина колодца чуть больше метра. К счастью, воды там в момент падения не было, однако по дну колодца проложены трубы. В итоге ребенок сильно ударился головой.
Увидев, что произошло, ребята побежали за помощью к взрослым. Ребенка вытащили из колодца и доставили в ДГКБ-3. В больнице врачи констатировали у второклассника ушиб мягких тканей головы. Жизни мальчика ничего не угрожает. По факту несчастного случая сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.