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08:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске во дворе жилого дома провалился в канализационный колодец 8-летний школьник

С серьезными травмами головы ребенок доставлен в больницу. Вместе с друзьями он прыгал на пластиковой крышке люка.

Вчера, в четвертом часу дня, восьмилетний учащийся школы № 151 вместе с друзьями гулял во дворе дома № 31 на проспекте Комарова. В углу двора ребятишки увидели канализационный колодец.

Как стало известно Om1.ru, колодец был прикрыт не чугунной крышкой, а карбоновой (легкий, композитный материал — прим. ред.). Такие люки делают во избежание воровства металлов. Второклассник начал прыгать на этой крышке, друзья стояли вокруг, веселились. В итоге легкая крышка от прыжков сдвинулась и на глазах друзей мальчик полетел в колодец.

Глубина колодца чуть больше метра. К счастью, воды там в момент падения не было, однако по дну колодца проложены трубы. В итоге ребенок сильно ударился головой.

Увидев, что произошло, ребята побежали за помощью к взрослым. Ребенка вытащили из колодца и доставили в ДГКБ-3. В больнице врачи констатировали у второклассника ушиб мягких тканей головы. Жизни мальчика ничего не угрожает. По факту несчастного случая сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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