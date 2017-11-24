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08:08 (мск), источник: АиФ Уфа

31 человек тушил ангар в Дёмском районе Уфы

В помещении сгорело почти всё имущество.

Металлический ангар площадью 100 м² загорелся ночью 24 ноября в Дёмском районе Уфы, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Ночью в 01:58 в диспетчерскую сообщили о пожаре в ангаре на улице Кандринская. Металлический склад тушили 4 часа 31 человек на 10 машинах. В результате сгорела большая часть имущества внутри. О погибших и пострадавших не сообщается.

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