31 человек тушил ангар в Дёмском районе Уфы

Ночью в 01:58 в диспетчерскую сообщили о пожаре в ангаре на улице Кандринская. Металлический склад тушили 4 часа 31 человек на 10 машинах. В результате сгорела большая часть имущества внутри. О погибших и пострадавших не сообщается.