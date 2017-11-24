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08:25 (мск), источник: Tengrinews

Прорыв теплотрассы в Алматы: Масштаб оказался больше, чем ожидалось

Масштаб прорыва теплотрассы в Алматы оказался больше, чем ожидалось, поэтому восстановительные работы продолжаются утром 24 ноября.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщил официальный представитель предприятий энергокомплекса и ЖКХ Алматы Ян Гирин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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«По диаметру там большая труба — 800 миллиметров. Место найдено (дырки в трубе — прим. ред.), заварили все это. Но еще испытания и другие идут работы сейчас, чтобы исключить внештатную ситуацию. Речь идет о том, что масштаб повреждения оказался больше, чем предполагалось. Когда выполним полный комплекс работ по подготовке к подаче тепла и горячей воды, тогда мы скажем. Школы и садики, конечно, будут подключены в первую очередь», — сказал Ян Гирин.

Напомним, в районе перекрестка проспекта Райымбека и улицы Утеген батыра произошел прорыв теплотрассы По данным Яна Гирина, подачу горячей воды и тепла отключили приблизительно 100 объектам, в том числе двум школам и двум детским садам, но большая часть — нежилые объекты (склады и другие). Движение автотранспорта не перекрывалось.

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