Прорыв теплотрассы в Алматы: Масштаб оказался больше, чем ожидалось

«По диаметру там большая труба — 800 миллиметров. Место найдено (дырки в трубе — прим. ред.), заварили все это. Но еще испытания и другие идут работы сейчас, чтобы исключить внештатную ситуацию. Речь идет о том, что масштаб повреждения оказался больше, чем предполагалось. Когда выполним полный комплекс работ по подготовке к подаче тепла и горячей воды, тогда мы скажем. Школы и садики, конечно, будут подключены в первую очередь», — сказал Ян Гирин.