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07:56 (мск), источник: АиФ Уфа

Два человека погибли в ночном пожаре в Башкирии

Их личности устанавливаются.

В Белебее ночью 24 ноября случился пожар в садовом домике площадью 24 кв.м сообщает пресс-служба МЧС.

Ночью 00:49 в диспетчерскую сообщили о пожаре в СНТ «Урожай». На место выехали 10 человек на четырёх машинах. «Два тела были обнаружены при тушении огня. Личности погибших и причина пожара устанавливаются», — сообщили UFA.AIF.RU в пресс-службе МЧС.

Региональное МЧС предупреждает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем и соблюдайте требования правил пожарной безопасности.

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