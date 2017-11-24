Два человека погибли в ночном пожаре в Башкирии

Ночью 00:49 в диспетчерскую сообщили о пожаре в СНТ «Урожай». На место выехали 10 человек на четырёх машинах. «Два тела были обнаружены при тушении огня. Личности погибших и причина пожара устанавливаются», — сообщили UFA.AIF.RU в пресс-службе МЧС.