Два человека погибли в ночном пожаре в Башкирии
Их личности устанавливаются.
Их личности устанавливаются.
В Белебее ночью 24 ноября случился пожар в садовом домике площадью 24 кв.м сообщает
Ночью 00:49 в диспетчерскую сообщили о пожаре в СНТ «Урожай». На место выехали 10 человек на четырёх машинах. «Два тела были обнаружены при тушении огня. Личности погибших и причина пожара устанавливаются», — сообщили UFA.AIF.RU в
Региональное МЧС предупреждает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем и соблюдайте требования правил пожарной безопасности.