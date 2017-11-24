В Красноярске горит заброшенная казарма на улице Малиновского

В Советском районе Красноярска несколько часов тушат казарму в расформированной воинской части.

Как пояснили в пресс-службе краевого управления МЧС, сообщение о пожаре к ним поступило в 7:41 с ул. Малиновского. На тушение привлекли 6 пожарных машин и 18 человек. Площадь, на которую распространился огонь, в управлении не сообщили. Известно, что борьба с огнем еще продолжается.

Пожары на территории заброшенных воинских частей на ул. Малиновского и за кадетским корпусом происходят регулярно. После расформирования частей министерство обороны, которому принадлежит земля, вывезло все имущество, а территорию забросило.