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08:06 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске горит заброшенная казарма на улице Малиновского

Борьба с огнем еще продолжается.

В Советском районе Красноярска несколько часов тушат казарму в расформированной воинской части.

Как пояснили в пресс-службе краевого управления МЧС, сообщение о пожаре к ним поступило в 7:41 с ул. Малиновского. На тушение привлекли 6 пожарных машин и 18 человек. Площадь, на которую распространился огонь, в управлении не сообщили. Известно, что борьба с огнем еще продолжается.

Пожары на территории заброшенных воинских частей на ул. Малиновского и за кадетским корпусом происходят регулярно. После расформирования частей министерство обороны, которому принадлежит земля, вывезло все имущество, а территорию забросило.

Жители нескольких жилых домов, оставшихся в части, боятся поджогов, а спасателям даже пришлось построить забор, чтобы отделить свою территорию от заброшенной. По новому Генплану на этой территории предусмотрена жилая застройка.

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