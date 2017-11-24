В Красноярске горит заброшенная казарма на улице Малиновского
Борьба с огнем еще продолжается.
Борьба с огнем еще продолжается.
В Советском районе Красноярска несколько часов тушат казарму в расформированной воинской части.
Как пояснили в
Пожары на территории заброшенных воинских частей на ул. Малиновского и за кадетским корпусом происходят регулярно. После расформирования частей министерство обороны, которому принадлежит земля, вывезло все имущество, а территорию забросило.
Жители нескольких жилых домов, оставшихся в части, боятся поджогов, а спасателям даже пришлось построить забор, чтобы отделить свою территорию от заброшенной. По новому Генплану на этой территории предусмотрена жилая застройка.