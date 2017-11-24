Раненый краснокнижный аист обнаружен в селе Чугуевка

По словам очевидцев, птица порхает с места на место и не может улететь. Возможно аист ранен или болен. Лапы у птицы окольцованы, что говорит о том, что она находится под наблюдением экологов. Изловить птицу без специалистов не представляется возможным. А без помощи человека она может погибнуть.