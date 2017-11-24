Раненый краснокнижный аист обнаружен в селе Чугуевка
Краснокнижного аиста заметили сегодня, 24 ноября, утром в селе Черниговка местные жители.
Краснокнижного аиста заметили сегодня, 24 ноября, утром в селе Черниговка местные жители.
По словам очевидцев, птица порхает с места на место и не может улететь. Возможно аист ранен или болен. Лапы у птицы окольцованы, что говорит о том, что она находится под наблюдением экологов. Изловить птицу без специалистов не представляется возможным. А без помощи человека она может погибнуть.
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