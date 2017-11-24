Жуткое ДТП в Хабаровском крае унесло жизни семьи из трёх человек, в том числе ребенка

Хабаровск, 24 ноября, AmurMedia.

В Солнечном районе Хабаровского края произошло ДТП с участием двух автомобилей, в котором погибли трое человек. Авария произошла в Солнечном районе на 7 км автодороги пгт. Солнечный — п. Горный. Предполагаемый виновник аварии ранее лишен был водительских прав, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. В результате столкновения грузовик опрокинулся на автомобиль предполагаемого виновника аварии.

Кроме того, водитель седана не имел права управления транспортным средством, так как ранее лишен водительских прав. На его машине были установлены летние шины.

В результате ДТП семья из троих человек, находившихся в легковом автомобиле, погибла на месте происшествия. Среди них был 10-летний ребенок.