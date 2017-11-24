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09:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области будут судить полицейского, которого обвиняют в избиении сельчанина

Если вину докажут, правоохранителя уволят из органов.

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска О МВД России по Приволжскому району предстанет перед судом. Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением предметов, которые он использовал как оружие.

Полицейский избил 32-летнего мужчину. Произошло это 15 марта 2017 года. Страж порядка и пострадавший были в доме культуры «Юбилейный-1» в селе Обшаровка Самарской области. Полицейский нанес мужчине ссадины на спине.

— Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Приволжского района Самарской области для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

Если вину полицейского докажут, его уволят из органов, а руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

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