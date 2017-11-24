В Самарской области будут судить полицейского, которого обвиняют в избиении сельчанина

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска О МВД России по Приволжскому району предстанет перед судом. Его подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью, с применением предметов, которые он использовал как оружие.

Полицейский избил 32-летнего мужчину. Произошло это 15 марта 2017 года. Страж порядка и пострадавший были в доме культуры «Юбилейный-1» в селе Обшаровка Самарской области. Полицейский нанес мужчине ссадины на спине.

— Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Приволжского района Самарской области для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.