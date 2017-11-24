Опубликовано видео захвата завода в Полевском
«Как в 90-е!».
«Как в 90-е!».
На видеохостинге Youtube появились два ролика, на которых во всех подробностях можно рассмотреть момент захвата завода в Полевском.
«21.11.2017 Во время пересменки в 6 часов утра произошел рейдерский захват предприятия ООО ГК УЗМО в котором участвовало примерно 40 чел. Забаррикадировавшись в цехе удерживали свои позиции несколько дней», — подписал один из роликов пользователь fly the sky, выложивший их в Сеть (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).
Как ранее сообщало «Уралинформбюро», инцидент на Уральском заводе горячего цинкования в Полевском произошел 21 ноября. В городской мэрии объяснили произошедшее спором двух собственников.