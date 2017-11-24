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09:12 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Опубликовано видео захвата завода в Полевском

«Как в 90-е!».

На видеохостинге Youtube появились два ролика, на которых во всех подробностях можно рассмотреть момент захвата завода в Полевском.

«21.11.2017 Во время пересменки в 6 часов утра произошел рейдерский захват предприятия ООО ГК УЗМО в котором участвовало примерно 40 чел. Забаррикадировавшись в цехе удерживали свои позиции несколько дней», — подписал один из роликов пользователь fly the sky, выложивший их в Сеть (орфография и пунктуация автора — прим.ред.).

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Интернет-пользователи, посмотревшие видео, сходятся во мнении, что запечатленное камерами видеонаблюдения напоминает происходящее в стране лет 25 назад. «Девяностые вернулись», — констатировал один из комментаторов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», инцидент на Уральском заводе горячего цинкования в Полевском произошел 21 ноября. В городской мэрии объяснили произошедшее спором двух собственников.

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