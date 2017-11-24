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09:23 (мск), источник: Новости Перми

В Краснокамске осуждена женщина, которая не лечила сына от ВИЧ

28-летняя мать знала, что ее ребенок страдал опасным заболеванием, но она не предпринимала действий для того, чтобы лечить его. В итоге мальчик умер.

В Краснокамске был вынесен приговор 28-летней местной жительнице, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности, пишет СУ СКР по Пермскому краю.

Установлено, что со 2 июня 2014 года по 14 августа 2017 года женщина, зная, что ее сын 2009 года рождения болен ВИЧ, не давала ему своевременно необходимый медицинский препарат и не водила его на прием к врачу. Это способствовало прогрессированию болезни. В итоге мальчик умер 14 августа 2017 года.

Женщину приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы.

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