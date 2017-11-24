В Краснокамске осуждена женщина, которая не лечила сына от ВИЧ

В Краснокамске был вынесен приговор 28-летней местной жительнице, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности, пишет СУ СКР по Пермскому краю.



Установлено, что со 2 июня 2014 года по 14 августа 2017 года женщина, зная, что ее сын 2009 года рождения болен ВИЧ, не давала ему своевременно необходимый медицинский препарат и не водила его на прием к врачу. Это способствовало прогрессированию болезни. В итоге мальчик умер 14 августа 2017 года.



Женщину приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы.