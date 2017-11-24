Жительница Омска ранила ножом четырехлетнего сына за непослушание

В управлении уточнили, что около полудня 23 ноября в детскую городскую больницу Омска был госпитализирован четырехлетний мальчик с ножевым ранением живота. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему». По версии следствия, к преступлению причастна 29-летняя мать мальчика.

«По предварительным данным, установленным во время проведения первоначальных следственных действий, ребенок, балуясь, хлопал по голове девятимесячную сестру и не реагировал на замечания матери, в связи с чем женщина, не выдержав, кинула в мальчика нож, который держала в руке, нарезая фрукты. В результате ее действий мальчику была причинена рана брюшной полости», — говорится в сообщении.