«Минёра» метро «Площадь Александра Невского» нашли в ближайшей гимназии

Как ранее сообщала «Фонтанка», утром 23 ноября по телефону «112» позвонил неизвестный и заявил о бомбе, заложенной на станции «Площадь Александра Невского». Поскольку таковых две, на зеленой и оранжевой линии, то работу прекратил весь пересадочный узел. На проверку подземки ушло полтора часа, никакой взрывчатки не нашли.

Зато обнаружили минера: благо, он находился совсем недалеко — в гимназии № 168 на Невском проспекте, 169. Сотрудники УМВД по Центральному району пришли прямо в учебное заведение, где их интересовал один из школьников, 2005 года рождения. Подросток изобличен в совершении «телефонного терроризма», однако уголовной ответственности он не подлежит: слишком юн.