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10:00 (мск), источник: Фонтанка

«Минёра» метро «Площадь Александра Невского» нашли в ближайшей гимназии

Полиция установила, кто «минировал» накануне станцию метро «Площадь Александра Невского» в Петербурге. Оказалось, что весь пересадочный узел полтора часа не работал из-за шутки 12-летнего подростка.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщала «Фонтанка», утром 23 ноября по телефону «112» позвонил неизвестный и заявил о бомбе, заложенной на станции «Площадь Александра Невского». Поскольку таковых две, на зеленой и оранжевой линии, то работу прекратил весь пересадочный узел. На проверку подземки ушло полтора часа, никакой взрывчатки не нашли.

Зато обнаружили минера: благо, он находился совсем недалеко — в гимназии № 168 на Невском проспекте, 169. Сотрудники УМВД по Центральному району пришли прямо в учебное заведение, где их интересовал один из школьников, 2005 года рождения. Подросток изобличен в совершении «телефонного терроризма», однако уголовной ответственности он не подлежит: слишком юн.

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