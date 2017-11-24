Под Волгоградом вместе с мусором сожгли баню
Неосторожность при сжигании мусора стала причиной пожара в Городищенском районе Волгоградской области.
Неосторожность при сжигании мусора стала причиной пожара в Городищенском районе Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
На улице Кирова в рабочем поселке Городище горела кровля бани на площади девять квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты 65-й
Добавим, что за сутки в регионе было зарегистрировано семь пожаров, в том числе два случая возгорания мусора.