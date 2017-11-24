Под Волгоградом вместе с мусором сожгли баню

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного службы «01» в четверг, 23 ноября, в 15:56.

На улице Кирова в рабочем поселке Городище горела кровля бани на площади девять квадратных метров. К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты 65-й пожарно-спасательной части. Огнеборцам потребовалось всего 13 минут для того, чтобы полностью потушить возгорание — о ликвидации пожара было объявлено в 16:09. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, предполагаемая причина инцидента — неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.