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08:58 (мск), источник: СуперОмск

Житель Новосибирска грабил омичей под видом каратиста

Мужчина одинаковым способом грабил людей в Омске, Барнауле и Тюмени. Задержать его удалось тюменским полицейским.

По версии следствия, 31-летний мужчина искал своих жертв среди посетителей ночных клубов. Подойдя к человеку, он завязывал знакомство и находил предлог показать приемы борьбы. Во время демонстрации приема он умело снимал с потерпевших золотые изделия. Похищенное он вез в Новосибирск и там сбывал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Ему грозит 6 лет лишения свободы.

Полицейские также ищут других жертв подозреваемого.

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