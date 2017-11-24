Житель Новосибирска грабил омичей под видом каратиста

По версии следствия, 31-летний мужчина искал своих жертв среди посетителей ночных клубов. Подойдя к человеку, он завязывал знакомство и находил предлог показать приемы борьбы. Во время демонстрации приема он умело снимал с потерпевших золотые изделия. Похищенное он вез в Новосибирск и там сбывал.