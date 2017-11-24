Житель Новосибирска грабил омичей под видом каратиста
Мужчина одинаковым способом грабил людей в Омске, Барнауле и Тюмени. Задержать его удалось тюменским полицейским.
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Мужчина одинаковым способом грабил людей в Омске, Барнауле и Тюмени. Задержать его удалось тюменским полицейским.
По версии следствия, 31-летний мужчина искал своих жертв среди посетителей ночных клубов. Подойдя к человеку, он завязывал знакомство и находил предлог показать приемы борьбы. Во время демонстрации приема он умело снимал с потерпевших золотые изделия. Похищенное он вез в Новосибирск и там сбывал.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили в
Полицейские также ищут других жертв подозреваемого.