Подозреваемый в убийстве владельца Lexus Батталов: «Я был в ступоре и боялся»

Как уже сообщал «СуперОмск», подозреваемый продолжает утверждать, что в убийстве омича Александра Раткевича виновен его погибший сообщник Василий Еланцев.

Так, выяснилось, что на данную версию Батталов опирался еще на стадии следствия. Гособвинитель Яна Пугаева зачитала показания главного подозреваемого в суде.

«После встречи с продавцом мы поехали на парковку у «Арены Омск». Там покатались, покрутились, я сидел сзади. Тут неожиданно Еланцев с криком «Да ты что нас обманываешь» ударил продавца в лицо. Еланцев кричит мне «Держи его», я подбегаю к нему, у него кровь, Еланцев кричит «Тащи его в машину», я продавца ударил в лицо.

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Я схватил за шею, начал давить, чтобы тот прекратил сопротивляться, подбежал Еланцев и два раза ударил ногой ему в голову. Тот потерял сознание. Мы сели в машину и уехали куда-то. Спустя некоторое время продавец начал приходить в себя. Еланцев остановился где-то в гаражах, взял буксировочный трос и начал его душить, а я вышел из машины, — цитирует обвинитель подсудимого.

Более того, по словам Батталова, увезти труп в лес и сжечь его было решением погибшего сообщника. По словам обвиняемого, сам в это время находился в ступоре и панике, так как боялся своего товарища.

«Что там было, я не видел, но понял, что продавец сопротивляется. После этого мы поехали куда-то, я впал в ступор — ничего не говорил и не слышал. После этого мы переложили труп в машину Еланцева, в которой поехал я. Он поехал на “Лексусе”. После этого приехали в лес, Еланцев выкопал яму, мы перетащили труп туда, он облил его бензином и поджег. После этого присыпал снегом, и мы поехали домой», — резюмировала показания Батталова прокурор Пугаева.