На трассе Омск — Муромцево погибла 21-летняя девушка-водитель
Иномарка врезалась в фуру.
Иномарка врезалась в фуру.
Смертельная авария произошла на трассе Омск — Муромцево в минувший четверг, 23 ноября. Как сообщили в областном управлении МВД, около 16 часов на трассе столкнулись иномарка и фура. Девушка, ехавшая за рулем легковушки, погибла на месте. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла спасти ее — смерть была мгновенной.
По информации региональной Госавтоинспекции, 21-летняя девушка ехала за рулем «Тойота Камри» в направлении поселка Муромцево, когда в районе 161-го километра не справилась с управлением и врезалась в ехавший навстречу МАЗ-4370.
Причину происшествия сейчас выясняют причину происшествия.
— По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, — прокомментировали в