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08:56 (мск), источник: Комсомольская правда

На трассе Омск — Муромцево погибла 21-летняя девушка-водитель

Иномарка врезалась в фуру.

Смертельная авария произошла на трассе Омск — Муромцево в минувший четверг, 23 ноября. Как сообщили в областном управлении МВД, около 16 часов на трассе столкнулись иномарка и фура. Девушка, ехавшая за рулем легковушки, погибла на месте. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла спасти ее — смерть была мгновенной.

По информации региональной Госавтоинспекции, 21-летняя девушка ехала за рулем «Тойота Камри» в направлении поселка Муромцево, когда в районе 161-го километра не справилась с управлением и врезалась в ехавший навстречу МАЗ-4370.

Причину происшествия сейчас выясняют причину происшествия.

— По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, — прокомментировали в пресс-службе управления МВД по Омской области.

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