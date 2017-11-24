На трассе Омск — Муромцево погибла 21-летняя девушка-водитель

Смертельная авария произошла на трассе Омск — Муромцево в минувший четверг, 23 ноября. Как сообщили в областном управлении МВД, около 16 часов на трассе столкнулись иномарка и фура. Девушка, ехавшая за рулем легковушки, погибла на месте. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи не смогла спасти ее — смерть была мгновенной.

По информации региональной Госавтоинспекции, 21-летняя девушка ехала за рулем «Тойота Камри» в направлении поселка Муромцево, когда в районе 161-го километра не справилась с управлением и врезалась в ехавший навстречу МАЗ-4370.

Причину происшествия сейчас выясняют причину происшествия.