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11:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи на Курортном проспекте сгорел пассажирский автобус

Вечером в четверг, 23 ноября, в соцсетях появились фотографии горящего пассажирского автобуса МАЗ в Сочи.

Как выяснилось, машина загорелась в Центральном районе города на Курортном проспекте возле остановки «Театральная».

— Сообщение о возгорании микроавтобуса поступило дежурному в 17:34, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю. — На место незамедлительно выехали восемь человек личного состава и четыре единицы техники. В 17:50 пожар удалось локализовать, а в 17:53 огонь полностью ликвидировали.

По данным спасателей, площадь охваченного огнем автобуса составила порядка 18 квадратных метров.

Сообщается, что в происшествии никто не пострадал — пассажиров в этот момент в автобусе не было. Водитель успел выбежать из кабины и сам предпринял попытку потушить машину. Но автобус выгорел полностью.

По предварительной версии, возгорание пассажирского автобуса в Сочи случилось из-за неисправности электропроводки.

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