В Сочи на Курортном проспекте сгорел пассажирский автобус
Вечером в четверг, 23 ноября, в соцсетях появились фотографии горящего пассажирского автобуса МАЗ в Сочи.
Вечером в четверг, 23 ноября, в соцсетях появились фотографии горящего пассажирского автобуса МАЗ в Сочи.
Как выяснилось, машина загорелась в Центральном районе города на Курортном проспекте возле остановки «Театральная».
— Сообщение о возгорании микроавтобуса поступило дежурному в 17:34, — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в
По данным спасателей, площадь охваченного огнем автобуса составила порядка 18 квадратных метров.
Сообщается, что в происшествии никто не пострадал — пассажиров в этот момент в автобусе не было. Водитель успел выбежать из кабины и сам предпринял попытку потушить машину. Но автобус выгорел полностью.
По предварительной версии, возгорание пассажирского автобуса в Сочи случилось