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09:54 (мск), источник: АиФ Самара

Экс-сотрудницу миграционной службы Тольятти будут судить за взятку

Экс-сотрудница миграционной службы за деньги выдала документов для постановки на миграционный учет 20 мигрантов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста — эксперта отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Самарской области в Автозаводском районе Тольятти по миграционному учету, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, с января 2016 года по август 2016 года, обвиян6емая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина не менее 60 тысяч рублей за осуществление выдачи документов для постановки на миграционный учет о месту пребывания двадцати иностранных граждан на территории Автозаводского района Тольятти, чем существенно нарушила права и законные интересы общества и государства.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Автозаводского района Тольятти.

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