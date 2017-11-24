Экс-сотрудницу миграционной службы Тольятти будут судить за взятку

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста — эксперта отдела Управления Федеральной миграционной службы России по Самарской области в Автозаводском районе Тольятти по миграционному учету, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, с января 2016 года по август 2016 года, обвиян6емая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина не менее 60 тысяч рублей за осуществление выдачи документов для постановки на миграционный учет о месту пребывания двадцати иностранных граждан на территории Автозаводского района Тольятти, чем существенно нарушила права и законные интересы общества и государства.