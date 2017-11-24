В Ташкенте грузовик на большой скорости протаранил несколько машин и автобус

ДТП произошло в Чиланзарском районе, недалеко от Республиканского специализированного центра хирургии им. В. Вахидова. Семь автомобилей, в том числе пассажирский автобус марки Isuzu получили различные повреждения.
По словам очевидцев, ЗИЛ летел, сметая все на своем пути, и даже при лобовом столкновении с автобусом не затормозил.
«Я не осуждаю водителя ЗИЛа, и даже намерен его отыскать и поблагодарить. У него был выбор: лобовое со мной, либо с автобусом. Если бы он выбрал меня, то вряд ли я смог бы тут постить все это. Выбрать автобус — тоже было риском. Там находилось очень много пассажиров. Были те, кто ударился и пострадал от этого», — написал один из очевидцев в социальной сети Facebook.