В Ташкенте грузовик на большой скорости протаранил несколько машин и автобус

«Я не осуждаю водителя ЗИЛа, и даже намерен его отыскать и поблагодарить. У него был выбор: лобовое со мной, либо с автобусом. Если бы он выбрал меня, то вряд ли я смог бы тут постить все это. Выбрать автобус — тоже было риском. Там находилось очень много пассажиров. Были те, кто ударился и пострадал от этого», — написал один из очевидцев в социальной сети Facebook.