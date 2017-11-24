Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Николай Годовиков
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
В ДНР ответили на вопрос об участии в противостоянии в Луганске
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
СМИ: Луганск сотряс мощный взрыв – очевидцы сообщили подробности
Попытку переворота в Луганске подавят — эксперт
Дрю Бэрримор опубликовала снимок без макияжа
Глюк’oZa удивила поклонников новой прической (фото)
В ДНР заявили о спасении ЛНР - СМИ
В Киеве заявили о побеге Плотницкого и о причинах
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
10:05 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте грузовик на большой скорости протаранил несколько машин и автобус

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне в Ташкенте произошла крупная авария с участием грузовой машины марки ЗИЛ, которая на большой скорости выехала на встречную полосу и протаранила несколько автомобилей, в том числе автобус с пассажирами.

Источник: Podrobno.uz

ДТП произошло в Чиланзарском районе, недалеко от Республиканского специализированного центра хирургии им. В. Вахидова. Семь автомобилей, в том числе пассажирский автобус марки Isuzu получили различные повреждения.

По словам очевидцев, ЗИЛ летел, сметая все на своем пути, и даже при лобовом столкновении с автобусом не затормозил.

«Я не осуждаю водителя ЗИЛа, и даже намерен его отыскать и поблагодарить. У него был выбор: лобовое со мной, либо с автобусом. Если бы он выбрал меня, то вряд ли я смог бы тут постить все это. Выбрать автобус — тоже было риском. Там находилось очень много пассажиров. Были те, кто ударился и пострадал от этого», — написал один из очевидцев в социальной сети Facebook.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Москве осудили няню из Узбекистана за попытку продать чужого ребенка
"Узтрансгаз" обеспечит жителей отдаленных районов газобаллонами
Конкурентом Путина на выборах может стать кандидат от бизнеса
«Зенит» одержал победу в домашнем матче Лиги Европы
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Жириновский в случае избрания пообещал доллар по 60 копеек
Россияне выбирают более дорогие новогодние елки
СМИ узнали об отправке самолета РФ на поиски пропавшей подлодки
Новым Бэтменом может стать Джейк Джилленхол
Спорт
Дзюба против «Вардара»: пас пяткой и смазанный пенальти «Зенит» одержал очередную победу в Лиге Европы и почти гарантировал себе первое место в группе
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь