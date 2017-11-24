В Красноярске пьяный водитель разбил семь машин на парковке

В Красноярске пьяный водитель разбил семь автомобилей во дворе. Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети.

В полиции сообщают, что ДТП произошло на улице Урванцева возле дома 17. Водитель «Хонды» двигался по проезжей части во дворе, и поочерёдно зацепил семь авто.

По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет подробности.