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11:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске пьяный водитель разбил семь машин на парковке

ДТП произошло в Северном микрорайоне.

В Красноярске пьяный водитель разбил семь автомобилей во дворе. Фото с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсети.

В полиции сообщают, что ДТП произошло на улице Урванцева возле дома 17. Водитель «Хонды» двигался по проезжей части во дворе, и поочерёдно зацепил семь авто.

По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет подробности.

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