В Челябинске столкнулись легковушка и автобус
Ранним утром.
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В Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова столкнулись автобус Peugeot и легковушка Chevrolet Lanos. Авария произошла в 5.45 24 ноября, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городского УГИБДД.
На нерегулируемом перекрестке легковой автомобиль врезался в автобус. От удара Chevrolet отбросило в дерево. Водитель легковушки получил травмы.