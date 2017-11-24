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09:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Челябинске столкнулись легковушка и автобус

Ранним утром.

В Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова столкнулись автобус Peugeot и легковушка Chevrolet Lanos. Авария произошла в 5.45 24 ноября, сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городского УГИБДД.

На нерегулируемом перекрестке легковой автомобиль врезался в автобус. От удара Chevrolet отбросило в дерево. Водитель легковушки получил травмы.

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