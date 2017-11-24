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09:25 (мск), источник: АиФ Уфа

Трое жителей Уфы до смерти избили мужчину на кладбище

В момент избиения они были пьяными.

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей 29, 26 и 16 лет, обвиняемых в причинении смерти человеку. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным следствия, в ночь на 13 июня этого года на улице Кольцевая, трое жителей Уфы начали бить прохожего 27-летнего мужчину. В момент избиения они были пьяными. Потом они затащили его в багажник «Волги» и вывезли на «Северное кладбище», где продолжили избивать. Мужчина умер от травм спустя некоторое время в больнице.

Сейчас уголовное дело с утвержденными обвинительным заключением направлено в суд.

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